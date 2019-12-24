غدا.. الأعلى للإعلام تعد تقريرها بشأن تحليل مضمون آراء الجمهور

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام اجتماعا لها غدا برئاسة جمال شوقي لإعداد تقريرها بشأن تحليل مضمون آراء الجمهور وشكواه سواء التي تم إرسالها عن طريق المنظومة الحكومية للشكاوى، أو الواتس اب التابع للمجلس.



وتضمنت غالبية الشكاوى أن وسائل الإعلام لم تعبر بشكل كاف من التعبير عن إنجازات الرئيس السيسي ونشر إنجازات الدولة المصرية.



وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإلزام جريدة البشاير بتقديم اعتذار واضح وصريح للنائب محمد فؤاد وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى في شكوى مقدمة من النائب ضد الموقع الإلكتروني للجريدة.



كما أنذر المجلس الإعلى الموقع بعدم تكرار مثل هذه المخالفة مع حذف الخبر.



واتهم النائب في شكواه الجريدة بسبه وقذفه من خلال مقال نشر على موقع الجريدة، "وتضمن المقال نقدا مباحا ورأيا حرا لكاتبه لكن العنوان احتوى على لفظ يحمل وصفا لا يليق" بحسب تقرير لجنة الشكاوى.



كما أوصت اللجنة فى تقريرها المجلس باتخاء اجراءات قانونية ضد موقع بوابة البرلمان في الشكوى المقدمة من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.



وكان النائب قد قدم شكوى اتهم فيها الموقع بفبركة أخبار تسيء إليه ومن بينها أنه استولى على 3 آلاف فدان في بحيرة المنزلة، وتبين من التحقيقات التي قامت بها لجنة الشكاوى أن الموقع لا يملك المستندات التي تؤكد صحة ما نشره.