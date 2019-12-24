شركة عقارية تكافئ عملائها ببرنامج الولاء الرقمي

أعلنت شركة "مصر إيطاليا العقارية" بالتعاون مع شركة فوري المنصة المصرية الرائدة للتحول الرقمى والمدفوعات الالكترونية عن إتاحة خدمات إلكترونية جديدة لعملائها من خلال توفير استخدام برنامج الولاء الرقمي لكافة عملاء الشركة، والذى يمكنهم من الاستمتاع بخصومات وعروض من قائمة علامات تجارية متنوعة دائمة التجدد مدى الحياة.. تعد تجربة شركة "مصر إيطاليا العقارية" بالتعاون مع شركة "فوري "لإطلاق برنامج الولاء لعملاء الشركة العقارية، هى بادرة جديدة من نوعها فى السوق العقاري، تهدف إلى جذب عملاء المطورين العقاريين وإرضائهم بخدمات مختلفة ومتطورة تسهل عليهم الوصول لاحتياجاتهم اليومية، وتتيح لهم الاستمتاع بمزايا تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.



من جانبه أعرب المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن سعادته بالتعاون مع شركة فوري فى إتاحة خدمات تكنولوجية مجدية للعملاء تشعرهم بالفخر لانتمائهم لـلشركة، فمجرد إحساس العميل بالذهاب إلى قائمة كبيرة بها ما يقرب من الـ 60علامة تجارية فى قائمة قابلة للتجديد والحصول على خصومات كبيرة لديهم مدى الحياة، فإن ذلك يعزز من ثقة العميل فى مصر ايطاليا العقارية ويلبى رغباته المختلفة من السلع .



وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا أن تركيز الشركة فى الوقت الحالى على التكنولوجيا الحديثة وكيفية تطويعها وتطبيقها فى كافة مجالات الشركة ومشروعاتها خاصة فيما يتعلق بخدمة وإرضاء العملاء وتقديم تجربة افضل لهم حتى بعد شراء وحداتهم الجديدة، موضحا ان كافة عملاء مصر ايطاليا العقارية يمكنهم من خلال التطبيق الخاص بالشركة التعرف على كافة الخدمات وفرص الخصومات المتاحة، وأيضا يمكنهم من خلال نفس التطبيق تحويل جميع مستحقاتهم المالية لمعاملات غير نقدية بالتعاون مع فورى.



وتابع العسال أن القائمة المختلفة للعلامات التجارية تشمل محلات لبيع الأجهزة الإلكترونية وأخرى للملابس وكذلك مطاعم، وكافيهات وصيدليات وغيرها، مؤكدا أن العلاقة بين العملاء والمطورين العقاريين لا ينبغى أن تنتهى بمجرد إتمام عملية البيع، ولكن لا بد وأن تكون علاقة ممتدة تهدف إلى إيجاد مبادرات وأفكار جديدة تسعد العملاء وتقترب من احتياجاتهم.



صرح محمد عكاشة "العضو المنتدب لشركة فوري":إن الاتفاقية مع "مصر إيطاليا العقارية " هى خطوة جديدة للتعاون مع المطورين العقاريين، ولا سيما أن عليهم عامل كبير فى إرضاء عملائهم بخدمات جديدة لعودة الانتعاش إلى السوق العقاري من جديد، وتعزيز دوره، واضاف ان فوري تساعد مصر ايطاليا العقارية فى تحويل جميع المدفوعات لعملائهم الى مجتمع غير نقدى فى كافة المشروعات سواء تجارية او سكنية، كما أن برنامج الولاء بمثابة مكافأة للعملاء.







وعن خطوات استخدام برنامج الولاء أوضح عكاشة: يقوم عملاء "مصر إيطاليا العقارية " من مستخدمى برنامج الولاء باختيار قسم المكافآت على تطبيق مصر ايطاليا العقارية ، ويتاح للعميل القدرة على التحقق من جميع العروض ومعرفة تفاصيلها من حيث نسبة الخصم واسم العلامة التجارية وصلاحية العرض ويختار العميل العرض والعلامة التجارية المفضلة، ويقوم محرك برنامج الولاء لفوري بإثبات صحة العرض، ويتلقى العميل القسيمة على حسابه بالتطبيق، ثم يذهب العميل إلى العلامة التجارية المحددة لاسترداد قسيمته ويزودهم برقم هاتفه المحمول ورمز القسيمة، فيحصل العميل على العرض، وأخيرا تعطي العلامة التجارية للعميل خصمه بعد إدخال الرمز ورقم الهاتف المحمول، الذي امده بهما العميل، على نقاط البيع .



يذكر أنه من بين قائمة العلامات التجارية التى يستفيد من خصوماتها عملاء "مصر إيطاليا العقارية": صيدليات سيف، نولا، ابو شقرة، بى تك، كيدزانيا، معمل البرج، المختبر، ماجيك بلانيت، سينما فوكس، تشيليز، سيلانترو، ويو اس بولو وغيرها .



وتعد "مصر إيطاليا القابضة" هي إحدى شركات التطوير العقاري التي تصدرت السوق المصري على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية والساحلية والفندقية في مختلف محافظات مصر. وشهدت مصرايطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين في مصر، حيث ان من المتوقع ان تبلغ قيمة استثماراتها حوالي 68 مليار جنيه على مدار ال 15 عام القادمين، إلى جانب محفظة أراضي تبلغ حوالي 11 مليون متر مربع وتشمل 11مشروع سكني، و 9 مشروعات تجارية و 5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم.



أما "فوري" فهي أول شركة رائدة في التكنولوجيا المالية، وعملت على مدار تاريخها على إدخال نظام مدفوعات الفواتير إلكترونيًا فى مصر، لتيسير عمليات الدفع الالكتروني، كما تقدم شركة “فورى” خدمات مالية للمستهلكين والشركات لسداد الفواتير ودفع ثمن المشتريات والخدمات باستعمال قنوات متعددة.

