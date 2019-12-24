انتخابات الأسنان.. 14 مرشحا باليوم الرابع «تفاصيل»

أعلن الدكتور يوسف حمزة،عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان لتلقي الطلبات، عن عدد المرشحين خلال اليوم الثالث والذي بلغ 14 مرشحا.





وأوضح عضو لجنة الانتخابات، في تصريحات لصدى البلد، أنه تقدم للترشح 4 علي مقعد النقيب فرعي.





وأضاف حمزة، أنه ترشح 9 أعضاء علي مقعد عضوية النقابات الفرعية، وتقدم عضو واحد علي مقعد النقابة العامة تحت السن.





وأشارت اللجنة، إلي المرشحين على منصب نقيب أطباء الأسنان حتى الآن هم الدكتور خيري المرسي أستاذ بجامعة قصر العيني، والدكتور ياسر الجندي النقيب الحالي والدكتور أحمد توفيق.





بالإضافة إلى الدكتور سعيد الباسطي أستاذ بجامعة قصر العيني، الدكتور إيهاب هيكل طبيب حر، الدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي جامعة قصر العيني.



ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة حتى 30 ديسمبر الحالي، وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة بالنسبة للنقابة العامة على مقعد النقيب العام و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.