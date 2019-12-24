الرئاسة التركية تحذر المشير خليفة حفتر وتطالب بوقف الهجمات

حذرت تركيا، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، من تصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة بليبيا.



وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه على المشير خليفة حفتر وقف هجماته على طرابلس وإلا ستتصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه ربما تكون هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، لافتا إلى أن البرلمان التركي يعمل على ذلك.

