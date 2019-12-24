عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مخالفة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرار لجنة الانضباط سيكون له عواقب وخيمة.



كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وتغريمه ماليا لما بدر منه نحو حكام مباراة فريقه أمام سموحة فى الدورى الممتاز.



وقال المصدر إنه وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية فإنه يحق للجنة الانضباط الاجتماع وإصدار عقوبات مغلظة أخرى تجاه مرتضى منصور بعد مخالفته القرارات التى تضمنت معاقبته بالايقاف والغرامة المالية.



وتابع: يحق للجنة الانضباط توقيع عقوبات جديدة على مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج الحربي فى الدورى الممتاز قد تصل إلى الايقاف 6 مباريات وعدم حضوره المباريات الست بصفته رئيسا للزمالك.



وأضاف أنه يحق للجنة الانضباط إخطار الأمن والجهات المعنية فى كافة استادات الموجودة فى مصر بمنع مرتضى منصور من دخول أى إسناد وحضور مباراة تنفيذا للعقوبات الصادرة من جانب لجنة الانضباط.