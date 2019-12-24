علاج النحافة .. 27 حلا فعالا للتخلص منها

علاج النحافة يعتمد على نظام غذائي يحتوي على كافة العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها جسمك، عن طريق إضافة الجبن أو الزبدة مع الخضراوات فضلا عن شرب الحليب كامل الدسم، وغيرها من العناصر التى تعزز من صحة جسمك.. لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج النحافة.
علاج النحافة لمرضي السكر
مرضي السكري يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الأمر الذى يجعل مرضى السكري يميلون إلى التبول كثيرًا ، وهذا يؤدي إلى الجفاف وبالتالى فقدان الوزن فضلا عن ضعف العضلات نتيجة لارتفاع مستويات السكريات مما يتسبب في فقدان الوزن غير الصحي لذلك يتضمن علاج النحافة لمرضي السكر هذه الخطوات:-
1- النظام الغذائي
الاعتماد على نظام غذائي غنى بالفيتامينات يلعب دورا هاما فى بناء الصحة وعلاج النحافة حيث تمثل العناصر الغذائية أهمية قصوي فى الحفاظ على الاسترخاء للاعصاب
2- الابتعاد عن العصبية حيث إنها تتسبب فى أن تصبح جميع العضلات متوترة وتستهلك الكثير من الطعام.
3- تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د مثل الخضروات الورقية "السبانخ والبقدونس واللفت والفجل والبنجر".
4- تناول فيتامين ب
حيث إن نقص الشهية يأتي من نقص إمدادات فيتامين ب مما يؤدى إلى انخفاض إنتاج حمض الهيدروكلوريك بواسطة المعدة، فحمض الهيدروكلوريك يعد ضرورة لهضم الطعام وامتصاص الفيتامينات.
5- تناول وجبات متكررة وتقسيمها إلى 6 وجبات صغيرة.
6- تجنب الاطعمة التى تحتوى على الدقيق الأبيض والسكر، لانها تدمر الصحة، كما أنها تعمل على زيادة مستويات السكر فى الدم.
7- تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي.
8- التخلى عن التدخين.
9- تناول كوب حليب كل ساعتين فى اليوم.
10- تناول التين حيث أنه يساهم فى زيادة الوزن وعلاج النحافة.
11- ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات.
أسباب النحافة
1- الإصابة بالسرطان
2- مرض الاضطرابات الهضمية
3- الإسهال المزمن
4- الكآبة والتوتر
5- السكرى
6- اضطرابات الأكل "فقدان الشهية والشره المرضي"
7- قصور البنكرياس
8- فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"
9- فرط كالسيوم الدم
10- فرط نشاط الغدة الدرقية
11- سوء التغذية
12- الأدوية مثل العلاج الكيميائي وأدوية الغدة الدرقية
13- مرض الشلل الرعاش
14- تناول المخدرات مثل الكوكايين
15- التدخين
16- الإصابة بمرض السل
علاج النحافة عند الأطفال
علاج النحافة عند الأطفال، يتركز على إضافة عدد من السعرات الحرارية التى تعزز من صحة طفلكم حيث أن هناك بعض الأطفال لا يكتسبون الوزن بمعدل طبيعي، إما بسبب الاختلافات المتوقعة المتعلقة بالجينات، أو الولادة قبل الأوان، أو بسبب نقص التغذية، لذلك نرصد لكم علاج النحافة عند الأطفال والاسباب.
علاج النحافة عند الأطفال
يحتاج الأطفال حديثو الولادة إلى الرضاعة المتكررة على مدار اليوم والتى تكون عادة من 8 إلى 12 يومًا، أما الاطفال الأكبر سنا يحتاجون إلى تقسيم الوجبات إلى 6 مرات على الأقل يوميا مع نظام غذائي صحى يضمن لهم وزنا مثاليا وصحيا دون الوصول إلى السمنة لذلك فإن علاج النحافة عند الأطفال يتضمن مايلي:-
1- تناول الالبان والمشتقات من مصادر نباتية مثل فول الصويا واللوز والأرز وجوز الهند والشوفان والبطاطا وحليب الصويا الذي يحتوى على شكل غذائي يشبه حليب البقر حيث أنه يتضمن الكالسيوم وفيتامين (د).
2- الزبادي خيار مغذٍ للأطفال الذين يعانون من النحافة لانه يحتوي على كميات كبيرة من البروتين والسعرات الحرارية.
3- تناول الخضروات والعصائر الطبعية.
4- تناول الطعام كل ساعتين إلى ثلاث ساعات مقسمة على 6 وجبات وفق جدول ثابت فضلا عن طعام وجبات خفيفة مثل، البسكويت، وزبدة الفول السوداني، والجبن، والبيض المسلوق،والفواكه أو الخضراوات الطازجة ، أو المعجنات.
5- توفير بيئة مناسبة للأكل
قد تساعد التغييرات في المنطقة التي يأكل فيها الطفل على تناول المزيد من الطعام والتخلص من فقدان الشهية والنحافة.
6- يجب أن يكون وقت الوجبات مريحًا واجتماعيًا؛ حيث يتم تشجيع تناول الطعام مع أفراد الأسرة، كما أنه يجب أن تأخذ الأسرة فى عين الاعتبار عدم حجب الطعام كعقاب، أو تقديم الطعام كمكافأة.
7- العلاج الطبي
بعض الأطفال يحتاجون لرعاية طبية للتخلص من النحافة مثل زيارة أخصائي تغذية للحصول على إرشادات التغذية، حيث يحدد الأخصائي الأطعمة التى يجب أن يتناولها ومالذى يجب عدم تناوله.
8- العلاج السلوكي حيث إن المشاكل السلوكية يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بنقص الوزن.
9- القضايا النفسية والاجتماعية، يرتبط نقص الوزن والنحافة لدى الطفل بسبب مشاكل في المنزل، مثل عدم وجود كمية كافية من الطعام في المنزل، ومخاوف الوالدين بشأن إطعام الطفل أنواع معينة من الطعام مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون، أو مشاكل طبية أو نفسية لدى الوالدين "مثل تعاطي الكحول، المخدرات".
اسباب النحافة عند الاطفال
1- عدم تناول كمية كافية من الطعام.
2-مشاكل في فم الطفل تجعل من الصعب عليهم التكيف مع المضغ أو بلع الأطعمة ذات التركيب.
3-نقص التغذية المتصل بالخوف من الإفراط في التغذية والاصابة بالسمنة، والحد من خيارات الغذاء.
علاج النحافة الوراثية
1- اتباع نظام صحي يتضمن الأطعمة المغذية من السعرات الحرارية، وتناول وجبات مغذية صغيرة على مدار 6 وجبات على مدار اليوم ويشمل الخبز والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، المكسرات والبذور والجبن والبيض المخفوق والأسماك والدجاج.
2- تجنب تناول الوجبات السريعة، وتناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم مثل زبدة الفول السوداني.
3- شرب ماء ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يوميًا، حيث أن الماء يرطب بشرتك ويساعد جسمك على التخلص من السموم.
4- ممارسة الرياضة والتمارين التى تشعرك بالجوع وتزيد من شهيتك، حيث ان التمارين الرياضية تساعدك على زيادة وزن العضلات.
5- الإقلاع عن التدخين والكحول والمخدرات.
6- دمج الأطعمة الإضافية فى النظام الغذائي وخاصة ذات السعرات الحرارية الكثيفة مثل وضع اللوز المقطّع فوق الحبوب أو الزبادي أو عباد الشمس أو بذور الشيا على السلطة أو زبدة الجوز على خبز محمص كامل الحبوب.
7- يُنصح بـ تجنب السعرات الحرارية الضارة والتى تؤدى إلى زيادة الوزن والدهون فى الجسم وبالتالي يمكن أن تؤثر على القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والملح.
مضاعفات النحافة الوراثية
1- هشاشة العظام، حيث إن النحافة تؤدى إلى خطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة المرأة.
2- مشاكل الجلد والشعر والأسنان، والتي تظهر نتيجة عدم حصول الجسم على العناصر الغذائية لذك تظهر علامات مثل ترقق الجلد أو تساقط الشعر أو جفاف الجلد أو سوء صحة الأسنان.
3- نقص المناعة والإصابة بالعدوى مثل البرد ، لفترة أطول من المعتاد.
4- الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، لعدم توفير الطاقه التى يحتاجها الجسم.
5- فقر دم، فالشخص الذى يعانى من النحافة هو أكثر عرضة لفقر الدم.
6- تؤثر النحافة على النساء حيث تسبب اضطراب فى الدورة الشهرية فقد توقف أو قد تتأخر فترة المراهقة الأولى أو تغيب، فالحيض غير المنتظم يمكن أن يسبب العقم.
7- الولادة مبكرة، حيث إن المرأة الحامل ونقص الوزن تكون أكثر عرضة للولادة المبكرة، مما يعني إنجاب طفل قبل 37 أسبوعًا.
مصدر المعلومات مواقع medicinenet وyousigma وdiabetes وuptodate.
علاج النحافة لمرضي السكر
مرضي السكري يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الأمر الذى يجعل مرضى السكري يميلون إلى التبول كثيرًا ، وهذا يؤدي إلى الجفاف وبالتالى فقدان الوزن فضلا عن ضعف العضلات نتيجة لارتفاع مستويات السكريات مما يتسبب في فقدان الوزن غير الصحي لذلك يتضمن علاج النحافة لمرضي السكر هذه الخطوات:-
1- النظام الغذائي
الاعتماد على نظام غذائي غنى بالفيتامينات يلعب دورا هاما فى بناء الصحة وعلاج النحافة حيث تمثل العناصر الغذائية أهمية قصوي فى الحفاظ على الاسترخاء للاعصاب
2- الابتعاد عن العصبية حيث إنها تتسبب فى أن تصبح جميع العضلات متوترة وتستهلك الكثير من الطعام.
3- تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د مثل الخضروات الورقية "السبانخ والبقدونس واللفت والفجل والبنجر".
4- تناول فيتامين ب
حيث إن نقص الشهية يأتي من نقص إمدادات فيتامين ب مما يؤدى إلى انخفاض إنتاج حمض الهيدروكلوريك بواسطة المعدة، فحمض الهيدروكلوريك يعد ضرورة لهضم الطعام وامتصاص الفيتامينات.
5- تناول وجبات متكررة وتقسيمها إلى 6 وجبات صغيرة.
6- تجنب الاطعمة التى تحتوى على الدقيق الأبيض والسكر، لانها تدمر الصحة، كما أنها تعمل على زيادة مستويات السكر فى الدم.
7- تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي.
8- التخلى عن التدخين.
9- تناول كوب حليب كل ساعتين فى اليوم.
10- تناول التين حيث أنه يساهم فى زيادة الوزن وعلاج النحافة.
11- ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات.
أسباب النحافة
1- الإصابة بالسرطان
2- مرض الاضطرابات الهضمية
3- الإسهال المزمن
4- الكآبة والتوتر
5- السكرى
6- اضطرابات الأكل "فقدان الشهية والشره المرضي"
7- قصور البنكرياس
8- فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"
9- فرط كالسيوم الدم
10- فرط نشاط الغدة الدرقية
11- سوء التغذية
12- الأدوية مثل العلاج الكيميائي وأدوية الغدة الدرقية
13- مرض الشلل الرعاش
14- تناول المخدرات مثل الكوكايين
15- التدخين
16- الإصابة بمرض السل
علاج النحافة عند الأطفال
علاج النحافة عند الأطفال، يتركز على إضافة عدد من السعرات الحرارية التى تعزز من صحة طفلكم حيث أن هناك بعض الأطفال لا يكتسبون الوزن بمعدل طبيعي، إما بسبب الاختلافات المتوقعة المتعلقة بالجينات، أو الولادة قبل الأوان، أو بسبب نقص التغذية، لذلك نرصد لكم علاج النحافة عند الأطفال والاسباب.
علاج النحافة عند الأطفال
يحتاج الأطفال حديثو الولادة إلى الرضاعة المتكررة على مدار اليوم والتى تكون عادة من 8 إلى 12 يومًا، أما الاطفال الأكبر سنا يحتاجون إلى تقسيم الوجبات إلى 6 مرات على الأقل يوميا مع نظام غذائي صحى يضمن لهم وزنا مثاليا وصحيا دون الوصول إلى السمنة لذلك فإن علاج النحافة عند الأطفال يتضمن مايلي:-
1- تناول الالبان والمشتقات من مصادر نباتية مثل فول الصويا واللوز والأرز وجوز الهند والشوفان والبطاطا وحليب الصويا الذي يحتوى على شكل غذائي يشبه حليب البقر حيث أنه يتضمن الكالسيوم وفيتامين (د).
2- الزبادي خيار مغذٍ للأطفال الذين يعانون من النحافة لانه يحتوي على كميات كبيرة من البروتين والسعرات الحرارية.
3- تناول الخضروات والعصائر الطبعية.
4- تناول الطعام كل ساعتين إلى ثلاث ساعات مقسمة على 6 وجبات وفق جدول ثابت فضلا عن طعام وجبات خفيفة مثل، البسكويت، وزبدة الفول السوداني، والجبن، والبيض المسلوق،والفواكه أو الخضراوات الطازجة ، أو المعجنات.
5- توفير بيئة مناسبة للأكل
قد تساعد التغييرات في المنطقة التي يأكل فيها الطفل على تناول المزيد من الطعام والتخلص من فقدان الشهية والنحافة.
6- يجب أن يكون وقت الوجبات مريحًا واجتماعيًا؛ حيث يتم تشجيع تناول الطعام مع أفراد الأسرة، كما أنه يجب أن تأخذ الأسرة فى عين الاعتبار عدم حجب الطعام كعقاب، أو تقديم الطعام كمكافأة.
7- العلاج الطبي
بعض الأطفال يحتاجون لرعاية طبية للتخلص من النحافة مثل زيارة أخصائي تغذية للحصول على إرشادات التغذية، حيث يحدد الأخصائي الأطعمة التى يجب أن يتناولها ومالذى يجب عدم تناوله.
8- العلاج السلوكي حيث إن المشاكل السلوكية يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بنقص الوزن.
9- القضايا النفسية والاجتماعية، يرتبط نقص الوزن والنحافة لدى الطفل بسبب مشاكل في المنزل، مثل عدم وجود كمية كافية من الطعام في المنزل، ومخاوف الوالدين بشأن إطعام الطفل أنواع معينة من الطعام مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون، أو مشاكل طبية أو نفسية لدى الوالدين "مثل تعاطي الكحول، المخدرات".
اسباب النحافة عند الاطفال
1- عدم تناول كمية كافية من الطعام.
2-مشاكل في فم الطفل تجعل من الصعب عليهم التكيف مع المضغ أو بلع الأطعمة ذات التركيب.
3-نقص التغذية المتصل بالخوف من الإفراط في التغذية والاصابة بالسمنة، والحد من خيارات الغذاء.
علاج النحافة الوراثية
1- اتباع نظام صحي يتضمن الأطعمة المغذية من السعرات الحرارية، وتناول وجبات مغذية صغيرة على مدار 6 وجبات على مدار اليوم ويشمل الخبز والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، المكسرات والبذور والجبن والبيض المخفوق والأسماك والدجاج.
2- تجنب تناول الوجبات السريعة، وتناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم مثل زبدة الفول السوداني.
3- شرب ماء ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يوميًا، حيث أن الماء يرطب بشرتك ويساعد جسمك على التخلص من السموم.
4- ممارسة الرياضة والتمارين التى تشعرك بالجوع وتزيد من شهيتك، حيث ان التمارين الرياضية تساعدك على زيادة وزن العضلات.
5- الإقلاع عن التدخين والكحول والمخدرات.
6- دمج الأطعمة الإضافية فى النظام الغذائي وخاصة ذات السعرات الحرارية الكثيفة مثل وضع اللوز المقطّع فوق الحبوب أو الزبادي أو عباد الشمس أو بذور الشيا على السلطة أو زبدة الجوز على خبز محمص كامل الحبوب.
7- يُنصح بـ تجنب السعرات الحرارية الضارة والتى تؤدى إلى زيادة الوزن والدهون فى الجسم وبالتالي يمكن أن تؤثر على القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والملح.
مضاعفات النحافة الوراثية
1- هشاشة العظام، حيث إن النحافة تؤدى إلى خطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة المرأة.
2- مشاكل الجلد والشعر والأسنان، والتي تظهر نتيجة عدم حصول الجسم على العناصر الغذائية لذك تظهر علامات مثل ترقق الجلد أو تساقط الشعر أو جفاف الجلد أو سوء صحة الأسنان.
3- نقص المناعة والإصابة بالعدوى مثل البرد ، لفترة أطول من المعتاد.
4- الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، لعدم توفير الطاقه التى يحتاجها الجسم.
5- فقر دم، فالشخص الذى يعانى من النحافة هو أكثر عرضة لفقر الدم.
6- تؤثر النحافة على النساء حيث تسبب اضطراب فى الدورة الشهرية فقد توقف أو قد تتأخر فترة المراهقة الأولى أو تغيب، فالحيض غير المنتظم يمكن أن يسبب العقم.
7- الولادة مبكرة، حيث إن المرأة الحامل ونقص الوزن تكون أكثر عرضة للولادة المبكرة، مما يعني إنجاب طفل قبل 37 أسبوعًا.
مصدر المعلومات مواقع medicinenet وyousigma وdiabetes وuptodate.