متحدث الري يكشف حقيقة سحب مصر مقترح 40 مليار متر مكعب مياه سنويا.. فيديو

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه لا تراجع عن موقف مصر تجاه حقها في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن مصر أيضا متمسكة بالمفاوضات بين إثيوبيا والسودان، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف .





وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك مبادئ مهمة تشترطها مصر، وهي عدم تسبب ملء السد الإثيوبي في أضرار تخص حصة مصر في مياه نهر النيل.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر لا ترفض تماما أي تنمية تسعى لتحقيقها إثيوبيا ببناء سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تقدر حق الدول في التنمية دون الإضرار بالغير.



