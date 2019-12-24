AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الري يكشف حقيقة سحب مصر مقترح 40 مليار متر مكعب مياه سنويا.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:58 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
عمرو ممدوح
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه لا تراجع عن موقف مصر تجاه حقها في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن مصر أيضا متمسكة بالمفاوضات بين إثيوبيا والسودان، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك مبادئ مهمة تشترطها مصر، وهي عدم تسبب ملء السد الإثيوبي في أضرار تخص حصة مصر في مياه نهر النيل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر لا ترفض تماما أي تنمية تسعى لتحقيقها إثيوبيا ببناء سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تقدر حق الدول في التنمية دون الإضرار بالغير.

وأكد أن مصر لم تسحب مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب مياه سنويا، ولم يتم سحب أي جزء من المقترحات المقدمة من الجانب المصري بشأن سد النهضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحل يقترب.. خطوات مهمة على طريق إنهاء أزمة سد النهضة

الوساطة الأمريكية تنعش مفاوضات سد النهضة.. ما الخطوات الإيجابية في اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان؟.. دور البنك الدولي في المحادثات.. الخريطة الزمنية للمرحلة المقبلة

الري: اجتماع حول سد النهضة بـ القاهرة مطلع الشهر القادم ..فيديو

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

ترشيحاتنا

رسميا.. البرلمان يقر مد تصالح مخالفات البناء لـ عام بتسهيلات واسعة

كيفية المسح على الجورب.. الإفتاء: بخطوتين| فيديو

الحكم لم يخطئ على الإطلاق.. مختار مختار: راض عن لاعبي الإنتاج الحربي أمام الزمالك

فيديوجراف| إيقاف مرتضى وفرج ورضا عبد العال وتوبيخ سيد عبد الحفيظ

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو