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اتحاد رفع الأثقال: استفدنا 3 بميداليات أولمبية من عمليات فحص المنشطات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:32 م
محمود محجوب، رئيس
محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال
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البهى عمرو
قال محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، إن إيقاف الاتحاد لمدة عامين، يعتبر كارثة كبيرة، موضحًا أن هناك محاولات لرفع الايقاف.

وأضاف رئيس اتحاد رفع الأثقال خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة " أون اى" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن أكبر عدد من العينات الايجابية كانت فى لعبة رفع الاثقال.

وأشار رئيس اتحاد رفع الأثقال، إلى أن علبة رفع الاثقال متهمة بان اللاعبين الذين يلعبونها يتناولون المكملات و المنشطات، وكشف استفدنا 3 بـ ميداليات اولمبية من عمليات فحص المنشطات.

وكشف رئيس اتحاد رفع الأثقال، أنه لا يتبرأ من المسئولية فى ايقاف الاتحاد لمدة عامين، مؤكدًا أنه منذ تولى الاتحاد في 2012 لا يوجد اى عينات منشطات إيجابية لأي لاعب مصري.

وأوضح رئيس اتحاد رفع الأثقال أن قرار الإيقاف ناتج عن وقائع سابقة، وأكد أن اللاعب هو المسئول عن تناول المنشطات و المكملات الغذائية.
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