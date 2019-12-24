أشرف توفيق: الجماعية وراء تفوق «سلة الأهلي» على الزمالك

عبر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأداء القوي من جانب اللاعبين، وتحقيق الفوز على الزمالك ٦٨-٨٢، في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري السوبر للمحترفين.



وأوضح أن الجماعية التي يتحلى بها الأهلي رجحت كفة الفريق ومنحته التفوق على حساب الزمالك، حيث أدى اللاعبون بشكل قوي، رغم الغيابات العديدة، وأبرزها اللاعب إيهاب أمين.



وأشار إلى أن المنافسة في دوري السوبر خلال الموسم الجاري صعبة للغاية، لوجود عدد كبير من الأندية تمتلك الطموح والعناصر القادرة على حصد اللقب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل الفوز بالبطولة.



وأشاد توفيق بما قدمه اللاعبون من أداء بدني وفني خلال المباريات الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع تعاهدوا على تقديم أفضل ما يمكن من أجل الفوز بدوري السوبر وبطولة كأس مصر.