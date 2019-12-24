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رياضة

أحمد إسماعيل: لن نفرط في دوري السوبر وكأس مصر للسلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 82-68، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، بدوري السوبر للمحترفين.

وقال إن المباراة كانت قوية وجاءت بعد مواجهة مهمة أمام فريق طلائع الجيش، وأن فوز الفريق في اللقاءين يؤكد أن «سلة الأهلي» عازم على حصد اللقب.

وأضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة مختلفة، وقال إن اللاعبين لديهم إصرار على عدم التفريط في الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين ولقب كأس مصر.

وكان الفريق قد تغلب على نظيره الزمالك بنتيجة 82-68، في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
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