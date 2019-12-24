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أخبار البلد

الطيران المدني تكشف حقيقة تغيير قيادات في الوزارة.. ماذا قالت

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:36 م
وزارة الطيران
وزارة الطيران
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نورهان خفاجي
نفت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من شائعات وأقاويل، خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي للعاملين بقطاع الطيران فيما يتعلق بتغييرات داخل قطاعات الوزارة.

وقالت وزارة الطيران، في بيان لها، مساء اليوم، إن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا علي أداء العاملين والقيادات داخل الوزارة.

وأهابت وزارة الطيران المدني، العاملين بكافة الهيئات والشركات التابعة عدم تداول أية معلومات أو قرارات غير صحيحة علي صفحات التواصل الاجتماعي سواء على الحسابات الشخصية أو الصفحات العامة، غير الصادرة من المركز الإعلامي التابع لوزارة الطيران المدني إذ أنها الجهة الرسمية المنوط لها الإعلان عن أي قرارات صادرة من وزير الطيران المدني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات القليلة الماضية،تداول عدة أنباء تفيد بحركة تغييرات في قيادات وزارة الطيران المدني، وهو الأمر الذي نفته الوزارة رسميا.
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