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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لـ شكوى المواطنين بأسيوط

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى أهالي قرية دشلوط لموقع صدي البلد الإخباري من غرق المقابر بمياه الصرف الصحي. 

وأفادت القابضة للمياه في بيانها أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط أكدت أنه تم الدفع بالمختصين فور وصول الشكوى وبالمعاينة تبين أنه يوجد كسر بخط طرد محطة رفع صرف صحي قرية دشلوط. 

وأكدت أنه تم التواصل مع الشركة المنفذة لإصلاح الخط  فورًا حيث إن مشروع الصرف الصحى لم يتم تشغيله ولا استلامه بعد وان الخطوط فى مرحلة تجارب التشغيل مبينة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شركة تشغيل وصيانة فقط .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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