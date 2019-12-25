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فن

بعد قادرون باختلاف.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ مصطفى شعبان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:18 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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شروق ابراهيم
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالفنان مصطفى شعبان؛ بعد مشاركته في محاورة ذوي الهمم والقدرات الخاصة، من لأجل التعرف على أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل، وذلك ضمن احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة.

وأثنى رواد مواقع التواصل على أداء مصطفى شعبان الذي كان طبيعيًا وإنسانيًا، وعلّق أحدهم: "مصطفى شعبان كان حقيقياً قريباً من القلب".

وقال الفنان مصطفى شعبان خلال الاحتفالية: "أشارك معكم ومع اخواتي من ذوي الهمم، وسنتعرف على أحلامهم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الثلاثاء.

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.
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