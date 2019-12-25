آبل تقدم هدية يومية لمستخدمي أجهزتها قبل رأس السنة

كشفت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن مفاجأة لمستخدمى أجهزتها العاملة بنظام ios، وذلك من خلال متجر App Store الشهير قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى.





وبحسب فون آرينا التقنى، سيجد المستخدمون مفاجأة جديدة كل يوم، بمجرد تصفحهم المتجر، حتى يوم 29 ديسمبر الجاري، ولكن بشرط البحث داخل قائمتي التطبيقات والألعاب.





وسيجد مستخدمو أجهزة آبل العديد من الألعاب والتطبيقات الشهيرة المدفوعة، مجانا، ومع مرور كل 24 ساعة سيقوم المتجر باستبدال الهدايا بأخرى.





ولم تعلن إدارة شركة آبل الأمريكية، عن الدول المتاح بها هذه العروض حتى الآن، بينما علق الكثير من عشاقها عبر منصة "تويتر" أنهم حصلوا بالفعل على بعض من تلك الهدايا.



