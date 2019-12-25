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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الاربعاء 25 -12- 2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الاربعاء 25– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 12 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: ٧ جنيهات
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 5 جنيهات
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