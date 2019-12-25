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أخبار العالم

زلزال قوي يضرب كندا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:41 ص
زلزال قوي يضرب كندا
زلزال قوي يضرب كندا
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رويترز
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا شدته 6.3 درجات ضرب منطقة تبعد 177 كيلومترًا غربي بورت هاردي في كولومبيا البريطانية بكندا يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ولم ترد بعد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترًا غربي فانكوفر.

وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه لم يصدر تحذير في الوقت الحالي من حدوث أمواج مد.
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