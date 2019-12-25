الإعصار «فانفون» يتسبب في انقطاع الكهرباء واقتلاع الأشجار وتدمير المنازل بالفلبين

تسبب الإعصار "فانفون" القوي، الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفلبين خلال الساعات الماضية، في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المدن واقتلاع الأشجار وتدمير عشرات المنازل، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط وفيات.



ونقلت قناة "فرنسا- 24" اليوم الأربعاء عن مسئولي الدفاع المدني قولهم: إن أكثر من 10 آلاف شخص قضوا الليلة الماضية في المدارس والصالات الرياضية والمباني الحكومية التي تم تحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة من قبل السلطات الفلبينية.



وقد ألغت شركات الطيران المحلية العشرات من الرحلات الداخلية بسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي، كما استمر اليوم الأربعاء أيضا إغلاق خدمات العبارات ما أدى إلى تقطع السبل بآلاف الأشخاص.



وكانت السلطات الفلبينية قد طالبت في وقت سابق آلاف المواطنين بمناطق وسط وشرق البلاد بترك منازلهم تحسبا لوصول العاصفة الإستوائية "فانفون" التي تحولت فيما بعد إلى إعصار.



يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.