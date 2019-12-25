غرق الكافيهات وإغلاق الموانئ بسبب الطقس السيئ بـ دمياط

لليوم الثانى على التوالى تتعرض محافظة دمياط، لطقس سيئ وسقوط الأمطار على كافة أنحاء المحافظة يصاحبها برودة شديدة في الطقس.



حيث تعرضت المحافظة على مدار الأيام الماضية لطقس سيئ متمثلا في سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بصقيع وبرودة شديدة في الجو، وغرقت الشوارع، وساعد انسداد "البالوعات" في تحول الشوارع إلى بركة مياه.



كما أدى ارتفاع الموج الى غرق كافيهات منطقة اللسان برأس البر و تسببت موجة الطقس السيئ في استمرار إغلاق بوغاز ميناء الصيد فى عزبة البرج وتعطلت حركة الصيد نظرا لارتفاع الأمواج عن المنسوب المسموح به لخروج مراكب الصيد.



ومن جانبه ، قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء شكل فرق عمل للتعامل فوريا مع أي طارئ، مشيرا أن الميناء لم يتأثر بتقلبات الطقس، وسارت حركة الملاحة ببوغاز الميناء بصورة لحين حدوث أى طارئ.



وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ،على رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتعامل بشكل فوري مع الأمطار والسيول، عن طريق جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك تواجد جميع رؤساء المدن والوحدات المحلية بالشوارع والتعامل بشكل فورى مع انسداد البالوعات في الشوارع.