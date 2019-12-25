البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن نشاط الرياح خلال فترة الليل يزيد من الاحساس ببرودة الجو، لافتًا إلى أن الرياح هى التى اثارت الاتربة على الطرق خلال فترات الليل.



وأضاف محمود شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن اليوم الاربعاء سيشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة بمعدل درجتين، مع زيادة لنشاط الرياح خلال ساعات النهار مما يزيد الشعور بالبرودة.



وتابع ان فترات سطوع الشمس ستكون اقل من الامس، بسبب تكاثر السحب وسقوط الامطار على السواحل الشمالية، والتى قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، محذرًا من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حتى يوم الجمعة القادمة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء.



وأوضح أنه تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.



ونصح بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، محذرًا من نشاط الرياح على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، وتكون حالة الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





