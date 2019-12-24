الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة وأمطار خلال ساعات.. اعرف درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة القادمة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.



ويستمر نشاط الرياح على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، وتكون حالة الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأربعاء، على محافظات مصر:

القاهرة 18/13

الإسكندرية 18/12

بورسعيد 18/14

رفح 19/11

نويبع 23/16

كاترين 12/-2

شرم الشيخ 21/12

بني سويف 19/8

الأقصر 22/7

أسوان 23/8

حلايب 24/21

