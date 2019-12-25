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محافظات

تحسن الطقس وسقوط أمطار خفيفة وتوقف حركة السفر في مطروح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح اليوم، الأربعاء، تحسنا في أحوال الطقس مع سقوط أمطار خفيفة بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المحافظة أمس، الثلاثاء.

ويستمر ارتفاع حركة الأمواج وزيادة المد والجزر على شاطئ البحر، كما انخفضت حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى بسبب سوء أحوال الطقس.

كما تشهد المحافظة توقف الدراسة بجميع المدارس اليوم وغدا بعد أن أصدر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب قرارا بتوقف الدراسة حرصا على سلامة الطلاب.

كما أصدر رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، قرارا أيضا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدًا وبعد غد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

كما قرر الدكتور محمد مزروعة، رئيس أزهر مطروح، تأجيل امتحان اليوم للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى الأزهري، واعتبار اليوم إجازة للطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت اليوم لحالة من الطقس السيئ وارتفاع حركة موج البحر، مما تسبب في تعرض الممشى الزجاجي بشاطئ كليوباترا إلى التحطم.
تحسن الطقس وسقوط أمطار خفيفة وتوقف حركة السفر في مطروح
تحسن الطقس وسقوط أمطار خفيفة وتوقف حركة السفر في مطروح
تحسن الطقس وسقوط أمطار خفيفة وتوقف حركة السفر في مطروح
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