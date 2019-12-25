44.5 ٪ زيادة في قيمة صادرات مصر إلى دول شرق آسيا في 2018

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وبلغ إجمالــي قيمــه الـواردات مـن دول شـرق آسيا 21.2 مليـار دولار عام 2018 مقـابـل 17.0 مليـار دولار عام 2017 بنسبة زيــادة قـدرها 24.6٪.وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عـام 2017 بنسبــة زيادة قدرها 28.2 ٪ وكــان أهـم الأصنــاف التـي تـم تصديرهــا إلـى الهنـــد بتـرول خـــام، وفـى المرتبـة الثانية جمهورية الصين الشعبية بمـا قيمته 1034,9 مليون دولار عــام 2018 مقابـل 692.9 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيـادة قــدرها 49.4 ٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.وجـاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبــة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 11435.6 مليون دولار عـام 2018 مقابل 8062.7 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 41.8٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، مـراجل، آلات، أجهـزه آليـه وأجزاؤهـا، وفى المرتبـة الثانيـة الهند بما قيمته 2283.3 مليون دولار عام 2018 مقابل 2342.0 مليون دولار عام 2017 بنسبه إنخفاض قدرها 2.5 ٪ وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها منتجات كيماوية غير عضوية وعضوية، سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها.وجاءت مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الاستخراجـيــة فـي المرتبة الأولى للصادرات عامي 2017، 2018 حيث بلغت قيمتها 1841.4 مليون دولار عام 2018 مقابل 1143.0 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 61.1٪.وجاءت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2017،2018، حيث بلغت قيمتهـا 8276.6 مليون دولار عــام 2018 مقابــل 5822.6 مليون دولار عام 2017 بنسبه زيادة قدرها 42.1٪.