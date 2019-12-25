لا أعرفهم.. أمل رزق تشن هجوما جديدا على محمد الشرنوبي ووالدته.. فيديو

تشن الفنانة أمل رزق هجوما جديدا على الفنان محمد الشرنوبي ووالدته، وذلك على خلفية أزمة ابنتها معه، حيث كان من المقرر زواجهما ولكن الأمر لم يكتمل.



وقالت أمل رزق خلال لقاء تليفزيوني لها إنها لا تتابع شيئا عن هؤلاء سواء هو أو ما تكتبه والدته على صفحتها.



وأضافت أمل رزق: "الذى أتحدث عنه قيمته تزيد وهؤلاء الناس لا أعرفهم ولا أحب الحديث عنهم".



وتألقت الفنانة أمل رزق بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون الأبيض وبه بعض الفصوص الفضى من الإكسسوارات، واتسم ستايل الفستان بشراشيب، وهو ما أبرز رشاقتها وقوامها المتناسق.