بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الملكية الأردنية 508 المتجهة إلى عمان تأخرت 5 ساعات لتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع هناك، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأضافت المصادر، أن رحلتي شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم، و170 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعتين بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة النيل للطيران 113 المتجهة إلى ينبع ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

