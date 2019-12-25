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رياضة

بسبب مرتضى منصور.. اتحاد الكرة يخاطب الأمن لمنع شخصيات معينة من المباريات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:21 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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نور عادل - يسري غازي
خاطبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، الجهات الأمنية المعنية بتأمين مباريات الدوري المصري من أجل منع "شخصيات معينة" من الدخول للمباريات.

وأرسل المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار، خطابات رسمية إلى إدارة الشركة الأفريقية المسئولة عن تأمين المباريات من أجل منع بعض الشخصيات الواقع عليها عقوبات من لجنة الانضباط من حضور المباريات.

ووقع اتحاد الكرة في مأزق كبير عقب حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي أمس، الثلاثاء، على الرغم من صدور قرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة صباح أمس بمنعه من حضور 3 مباريات بالدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع منافسه الإنتاج الحربي سلبيًا بدون أهداف بالمباراة التي أقيمت أمس باستاد السلام في إطار الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.
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