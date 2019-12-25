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أخبار العالم

بمناسبة الكريسماس.. الأمير تشارلز يدعم شقيقه أندرو بمحنة الفضائح الجنسية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:28 م
الأميران تشارلز وأندرو
الأميران تشارلز وأندرو
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأمير تشارلز نجل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أظهر دعمه لشقيقه الأمير أندرو، الذي تلاحقه الفضائح الجنسية بشأن علاقاته الغرامية منذ انتحار الملياردير الأمريكي جيفري إبستين في محبسه بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي، حيث انكشفت علاقة الأمير أندرو بإبستين وعدد من النساء أقام معهن الأمير علاقات غرامية.

وأوضحت الصحيفة أن الأميرين شوهدا يسيران جنبًا إلى جنب صباح اليوم، متجهين إلى قداس الساعة التاسعة صباحًا بكنيسة مريم المجدلية، قبل حضور قداس العائلة المالكة المقرر إقامته في الحادية عشرة صباحا بتوقيت جرينتش.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت في وقت سابق أن الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، والشقيق الأكبر لأندرو، قرآ قانون مكافحة الشغب الخاص بالعائلة الملكية، خلال مواجهة درامية بين الشقيقين في مسكنه بساندرينجهام، مع استمرار سلسلة الفضائح الخاص برجل الأعمال المنتحر إبستين.

وقال مصدر إن تشارلز، أمير ويلز، جر شقيقه الأصغر إلى داخل المبنى الملكي، لعقد قمة أزمة، حيث تم إعلان تقاعد أندرو، دوق يورك، من واجباته الملكية.

وأخبر تشارلز شقيقه الأصغر بأنه من المستحيل عودته إلى العائلة خلال المستقبل القريب، وذلك بعد غضب العامة من إجرائه مقابلة إعلامية مع "نيوزنايت" الشهر الماضي.

وأوضح المصدر أن ولي العهد يشعر بالقلق من احتمال أن يذهب شقيقه الأصغر إلى الولايات المتحدة لتبرئة ساحته، وسط مخاوف من أن هذه الخطوة تهدد السرية التي تحيط العائلة الملكية البريطانية.
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