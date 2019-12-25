النساء أكثر الضحايا.. تعرف على أسباب الإصابة بالأمراض الروماتيزمية |شاهد

قالت الدكتورة شيماء أحمد عويلة استشاري الروماتيزم، وعضو جمعية الروماتيزم الأمريكية والجمعية الأوروبية لأمراض المفاصل والروماتيزم، أن الأمراض الروماتيزمية تنقسم إلى نوعين، حيث ان النوع الاول تعرف بالروماتيزم الميكانيكية، ينتج عن عوامل تعرضنا لها خلال مرحلة ما من حياتنا، أو عادات خطأ نتبعها في أسلوب حياتنا.





وأكدت عويلة، أن مرض الروماتيزم الميكانيكي يعتمد في الإصابة على استخدام المفصل بصورة خاطئة، مثل التعرض للصدمات، او الكدمات الكبيرة، أو حتى نتيجة حدوث التهاب في المفصل، أو بسبب ارتداء السيدات للكعب العالي بشكل مستمر، مما ادى إلى حدوث ضعف باربطة الكحل، أو بمشط القدم.





أما عن النوع الثاني، فقد أشارت عويلة خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن النوع الثاني يعرف باسم الأمراض الروماتيزمية المناعية، والذي يعتمد على الاضطرابات المناعية، ويكون ناتج عن خلل في العضلات، ويعتبر هذا النوع هو الاخطر والاشد الما على مريض الروماتيزم.





وأكملت عويلة، أن الأمراض الروماتيزمية المناعية تعد هى النوع الاخطر للعديد من الأسباب الأخري، وأهمها ان الأمراض الروماتيزمية المناعية يصاحبها مشاكل واضطرابات أخرى في الجسم.





واوضحت عويلة، أن الأمراض الروماتيزمية بشكل عام تكون السيدات اكثر عرضة له ، وبالأخص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ويرجع السبب في الإصابة بها هو غياب هرمون الإستروجين من الجسم، مما يتسبب في حدوث ليونة المفاصل، والعضلات.



