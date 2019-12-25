تنفيذ 11 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و526 مليون جنيه من مشروعك بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.







وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب عن تنفيذ 11 ألفا و275 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و526 مليونا و783 ألفا و249 جنيها، لتوفر 40 ألفا و608 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.من جانبه، أوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "بنزيمة سيارات، تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا، وغيرها".وقال مدير مشروعك إن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها، والتي بلغت 2176 مشروعا بقيمة 236 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 497 مشروعا بقيمة 200 مليون و377 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 1413 مشروعا بقيمة 174 مليونا و923 ألفا و63 جنيها.ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.