أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد النجمة غادة عادل، والتي أكملت عامها الـ45، فهي من مواليد عام 1974.



تعد غادة عادل من النجمات اللاتي يحرصن على التألق بإطلالات رائعة تكشف عن أنوثتها وجمالها، كما تجعلها تظهر كفتاة في العشرينات من عمرها، ولكن في بعض الأحيان تلجأ غادة عادل للجرأة وتظهر بإطلالات مثيرة تعرضها لانتقادات وتثير الجدل حولها، إلا أنه لا أحد يختلف على كونها واحدة من أجمل نجمات السينما.



من أبرز إطلالات غادة عادل التي وضعتها في ورطة مع جمهورها، ظهورها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بفستان أزرق مثير.



كما خضعت بعد الإعلان عن طلاقها لجلسة تصوير جريئة بالهوت شورت، وهناك جلسة أخرى لها ارتدت بها فستانا فضيا جريئا عرضها لانتقادات.



غادة عادل تعد واحدة من النجمات اللاتي يمتلكن رصيدا فنيا ناجحا وشاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها "الباشا تلميذ وملاكي إسكندرية وخليج نعمة ونادي الرجال السري وعيال حبيبة وحمادة يلعب وأهواك".

