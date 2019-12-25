شوط أول سلبي بين إنبي وحرس الحدود بالدوري

انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي انبي وحرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .



ولم تشهد المباراة في الشوط الأول خطورة على مرمى كلا الفريقين في ظل خوفهم من استقبال هدف والتعرض للخسارة مما أدى إلى انحسار اللعب في نصف الملعب .



ويحتل فريق انبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بينما جاء فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .