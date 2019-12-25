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رياضة

شوط أول سلبي بين إنبي وحرس الحدود بالدوري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:20 م
فريق انبي
فريق انبي
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي انبي وحرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

ولم تشهد المباراة في الشوط الأول خطورة على مرمى كلا الفريقين في ظل خوفهم من استقبال هدف والتعرض للخسارة مما أدى إلى انحسار اللعب في نصف الملعب .

ويحتل فريق انبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بينما جاء فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .
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