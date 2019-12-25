بتنهج بسرعة ؟.. طرق طبيعية لعلاج مشاكل التنفس بدون أدوية.. والقهوة السوداء سر صحة الجهاز التنفسي .. وتمارين سهلة يمكن عملها فى المنزل والعمل

يحسن التنفس والرئة.. لن تصدق فوائد هذا النوع من القهوة

مشروب شعبي يعالج مشاكل ضيق التنفس

بتنهج بسرعة.. جرب تمرين يحسن التنفس من أول يوم





يعاني البعض من ضيق التنفس مما يؤثر عليهم بالسلب حيث أن التنفس من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها جسم الإنسان فهو المسئول عن إدخال الأكسجين اللازم معظم العمليات التي يقوم بها جسم الانسان داخليا وفى مقدمتها التفكير والنمو وفى نفس الوقت يخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل التنفس والرئة بدون استخدام اي أدوية .



ووفقا لما ذكره موقع " healthline " يعد النوم او الاسترخاء على المكتب من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج مشكلة عدم القدرة على التنفس بشكل سليم لأن هذا هو الوضع يعتبر أكثر راحة قليلًا لالتقاط الأنفاس.



ويشترط أن يكون الانسان جالس على كرسي مع جعل القدمين مسطحة على الأرض بحيث تواجه طاولة، وانزلق صدرك للأمام قليلًا واسترح ذراعين على الطاولة، وقم بإسناد الرأس على الذراعين أو على وسادة.

يعاني الكثير من عدم القدرة على التنفس بشكل سليم مما يؤثر على نشاطهم وقدرتهم على أداء المهام وتكون أقل كفاءة فضل عن فقدان القدرة على التركيز والشعور بالإرهاق والتعب،كما أن عدم التنفس بشكل صحيح يحرم الجسم من الحصول على كمية الأكسجين الكافية لاحتياجاته.

ويسبب عدم التنفس بشكل صحيح الكثير من المتاعب مثل النهجان من أقل مجهود كصعود السلم أو الجري أو المشي ، والاختناق أثناء النوم ، وعدم القدرة على التركيز.