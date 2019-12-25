بتنهج بسرعة ؟.. طرق طبيعية لعلاج مشاكل التنفس بدون أدوية.. والقهوة السوداء سر صحة الجهاز التنفسي .. وتمارين سهلة يمكن عملها فى المنزل والعمل

- يحسن التنفس والرئة.. لن تصدق فوائد هذا النوع من القهوة
- مشروب شعبي يعالج مشاكل ضيق التنفس
- بتنهج بسرعة.. جرب تمرين يحسن التنفس من أول يوم
يعاني البعض من ضيق التنفس مما يؤثر عليهم بالسلب حيث أن التنفس من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها جسم الإنسان فهو المسئول عن إدخال الأكسجين اللازم معظم العمليات التي يقوم بها جسم الانسان داخليا وفى مقدمتها التفكير والنمو وفى نفس الوقت يخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل التنفس والرئة بدون استخدام اي أدوية .
ووفقا لما ذكره موقع " healthline " يعد النوم او الاسترخاء على المكتب من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج مشكلة عدم القدرة على التنفس بشكل سليم لأن هذا هو الوضع يعتبر أكثر راحة قليلًا لالتقاط الأنفاس.
ويشترط أن يكون الانسان جالس على كرسي مع جعل القدمين مسطحة على الأرض بحيث تواجه طاولة، وانزلق صدرك للأمام قليلًا واسترح ذراعين على الطاولة، وقم بإسناد الرأس على الذراعين أو على وسادة.
يعاني الكثير من عدم القدرة على التنفس بشكل سليم مما يؤثر على نشاطهم وقدرتهم على أداء المهام وتكون أقل كفاءة فضل عن فقدان القدرة على التركيز والشعور بالإرهاق والتعب،كما أن عدم التنفس بشكل صحيح يحرم الجسم من الحصول على كمية الأكسجين الكافية لاحتياجاته.
ويسبب عدم التنفس بشكل صحيح الكثير من المتاعب مثل النهجان من أقل مجهود كصعود السلم أو الجري أو المشي ، والاختناق أثناء النوم ، وعدم القدرة على التركيز.
وعرض موقع "boldsky" خطوات عمل تمرين يساعد على تحسين عملية التنفس ورفع كفاءتها.
- الاستلقاء ووضع اليدين على البطن.
- تنفس بعمق عبر البطن ودع الرئتين تمتلئ بالهواء.
- اكتم النفس لبضع ثوان وتنفس ببطء من خلال الفم
- كرر هذا التمرين لمدة 5 إلى 10 دقائق في اليوم.
لتنفس بشكل صحيح يساعد على علاج الكثير من المشاكل الصحية كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية والقدرات الإبداعية مما يغير مجرى حياة الإنسان.
علاج ضيق التنفس لا يقتصر على الأدوية أو الالتزام بتمارين تنظيم التنفس بل هناك بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات تلعب دور فعال فى علاج ضيق التنفس.
وتأتي القهوة السوداء في مقدمة المشروبات التي تساعد على تنظيم وتحسين التنفس حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الكافيين الموجود في القهوة السوداء يمكن أن يساعد في علاج ضيق التنفس ليس هذا فحسب بل يحسن وظائف الرئة لمدة تصل إلى أربع ساعات.
والكمية الصحيحة التي يمكن أن يتناولها المصاب بضيق التنفس ومشاكل الرئة من القهوة السوداء في اليوم هي كوب واحد فقط.
يذكر أن القهوة من المشروبات التى تمنح الجسم العديد المزايا الصحية ولا تسبب أضرار إلا في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو الإكثار منها.
يمتلك الزنجبيل فوائد عديدة تساعد على تحسين صحة الجسم وعلاج الكثير من الأمراض ولكن القليل من الناس يعلم أن الزنجبيل قادر على علاج مشاكل ضيق التنفس.
يعد ضيق التنفس من المشاكل التى تؤرق الانسان كثيرا وتقلل كفاءة الوظائف الحيوية فىالجسم وتجعله يشعر بالتعب والإرهاق من أقل مجهود.
فالزنجبيل الطازج قد يساعد في تقليل ضيق التنفس وتنظيم دخول الاكسجين وثاني أكسد الكربون، وتحسين وظيفة مجرى الهواء في الرئتين .
وهناك طريقتان لاستخدام الزنجبيل فى علاج ضيق التنفس بسهولة ، هما:
- أضف قطعة من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن.
- كرر تناوله عدة مرات في اليوم.
- يمكن أيضًا مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل.