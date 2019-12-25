محمد فضل الله: حصانة البرلمان فى الملاعب تعرض مصر إلى عقوبات الفيفا

علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على حصانة أعضاء مجلس النواب من عناصر المنظومة الرياضية داخل الملاعب المصرية فى حالة توقيع عقوبات صادرة بحقهم لدى ارتكابهم أخطاء.



قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الرياضة ليس لها علاقة بالسياسة وهذا الأمر الخاص بالعقوبات الموقعة على عناصر المنظومة الرياضية الذين يتمتعون بالحصانة مستندين إلى عضوية مجلس النواب يعتبر بمثابة شأن رياضي بحت لا علاقة له بمجلس النواب.



أضاف: أى شخص ينتمي إلى عناصر المنظومة الرياضية سواء مسؤول أو حكم أو لاعب أو مدرب يتمتع بالحصانة استنادا إلى عضوية مجلس النواب يخضع لقواعد ونظم الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"وما يرتبط بها من علاقات انضباطية.



تابع : الحصانة هنا لا تمنع أى رئيس ناد عضو مجلس نواب من تنفيذ قرارات وعقوبات الاتحاد المحلي التابع إليه لافتا إلى أن الأمر شأن رياضى لا علاقة له بالسياسة ويتعين على الصادر ضدهم عقوبات الانصياع إلى شرعية القرارات وعدم إقحام مجلس النواب فى الأمور الرياضية.



وعن اعتبار أزمة الحصانة في الكرة المصرية باعتبارها من قبل الفيفا تدخل حكومى قال الدكتور محمد فضل الله : فى حالة تقديم شكوى من أى عنصر تابع للمنظومة الرياضية إلى الفيفا متضمنة عدم انصياع أى رئيس نادى إلى عقوبات اتحاد الكرة بداعى تمتعه بالحصانة البرلمانية فإنه يشكل خطرا على الكرة المصرية وقد يعرضها إلى العقوبات الدولية وفقا للوائح المعمول بها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم.



أشار إلى أنه لا يجوز تطبيق القواعد العامة التي تحكم فى مثل هذه الأمور على أنظمة الفيفا مشددا على أنه يجب أن يتم الفصل بين الرياضة واى مناصب سياسية والالتزام بقواعد الأنظمة الرياضية على المستوى المحلي.

