الدوري المصري.. حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الجونة



حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح.

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب.

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.



ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: حسين تيمور، أحمد مكى، إسلام جمال، محمد نادى، محمود حليمو، أحمد جمال، شريف رضا.



ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري الممتاز .





أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة نادي الجونة بعد قليل ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .