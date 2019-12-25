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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:29 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
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وكالات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 77.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8342.79 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، ووفرة، وشاكر، وأبو معطي، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وساب التكافل، وجزيرة تكافل، وأليانز إس إف، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.02% و 7.78%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومسك، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 210.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6682.94 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1664 صفقة.
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