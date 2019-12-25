AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رجال دين يزورون سجني القناطر والمرج لتوعية وتثقيف النزلاء.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:12 م
ندوات تثقيفية لزلاء
ندوات تثقيفية لزلاء السجون
Advertisements
مصطفى الرماح
استقبلت وزارة الداخلية عدد من العلماء ورجال الدين بسجنى "القناطر والمرج" لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للنزلاء، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان.

وتهدف استراتيجية الوزارة الى تقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا" وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى، لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة.

ويأتي ذلك فى إطار خطة قطاع السجون لعقد الندوات الدينية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لترشيح عدد من العلماء ورجال الدين لإقامة الندوات والشعائر الدينية بالسجون.

واستقبل سجنا القناطر والمرج عددا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، وإقامة الصلوات والشعائر الدينية للنزلاء. وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور سجن شديد الحراسة في جمصة.. صور

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن شديد الحراسة في جمصة.. شاهد

استقرار نفسي.. الموافقة على زيارة 3 نزلاء لنسائهم السجينات

قافلة طبية بمنطقة سجون وادي النطرون لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء

قطاع السجون يوافق على التماس نزيل بسجن دمنهور لزيارة زوجته

الداخلية تستقبل عددا من العلماء ورجال الدين بسجنى القناطر والمرج

ترشيحاتنا

سيناريو من نار.. هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في أقل من شهر؟

قبل 3 أيام من الحكم عليها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة

هل ملامسة المرأة لزوجها يبطل الوضوء؟ | دار الإفتاء تحسم الخلاف

أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله

في تغريدة غامضة| وزير الرياضة الأسبق يهاجم مسئولي أندية مصر

هل يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربه بنفسك | اختبار يكشف صحة قلبك في 30 ثانية

من الاحتشام لـ الإثارة | 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عمر

قبل 3 أيام من الحكم عليها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة