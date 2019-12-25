رجال دين يزورون سجني القناطر والمرج لتوعية وتثقيف النزلاء.. فيديو

استقبلت وزارة الداخلية عدد من العلماء ورجال الدين بسجنى "القناطر والمرج" لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للنزلاء، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان.



وتهدف استراتيجية الوزارة الى تقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا" وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى، لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة.



ويأتي ذلك فى إطار خطة قطاع السجون لعقد الندوات الدينية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لترشيح عدد من العلماء ورجال الدين لإقامة الندوات والشعائر الدينية بالسجون.



واستقبل سجنا القناطر والمرج عددا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، وإقامة الصلوات والشعائر الدينية للنزلاء. وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.