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د.هلالي عبد الرحمن يكتب: سُل الكلاب الفيروسي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
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سل الكلاب أو مرض ديستمبر الكلاب .. يعتبر ديستمبر الكلاب ثاني الأمراض الفيروسية الخطيرة – و في بعض الحالات لا يقل عن البارفو في الضراوة , أيضا يعد من الأمراض المعدية و الخطيرة وغير المعلوم نسبة الشفاء منه.

يصيب فيروس الديستمبر الكلاب و بعض الحيوانات البرية مثل الراكون , الذئاب , الثعالب و الظربان .
و فيروس الديستمبر يكون مشابها لفيروس الحصبة المصيب للإنسان .. و تزداد فرصة الإصابة مع قلة مناعة الحيوان سواء كانت جراء غير محصنه أو مع الكلاب الكبيرة الهرمة.

كيفية انتشار ديستمبر الكلاب . **

ينتشر الفيروس من الحيوانات المصابة – و ينتقل من حيوان إلى آخر – سواء عبر الاتصال المباشر أو غير المباشر – فنجد انه قد ينتقل من الاتصال المباشر ( عقب احتكاك الحيوانات بعضها البعض ) ، من الاتصال غير المباشر ( الأواني و الأغطية للحيوانات المصابة و نقلها للعدوى من الحيوانات المريضة إلى الحيوانات السليمة )

** الأعراض المصاحبة للإصابة بديستمبر الكلاب .

يتميز مرض الديستمبر بوجود أربعة تقسيمات للأعراض المختلفة – سيتم تناول جميعها و لكن في البداية سنجد بعض الأعراض العامة المشتركة بينهم و هي :
- الحمى
- احمرار العينين
- خمول و إجهاد
- فقد الوزن
- نزول اللعاب من الفم
- التهاب اللثة و اللسان و سقف الحلق
- بعض الأنواع من فيروس الديستمبر يصاحبها تضخم في الوسائد السفلية للقدم .

1 – أعراض الجهاز التنفسي 

- التهاب ملتحمة العين .
- إفرازات شفافة من العينين .
- إفرازات شفافة من الأنف .
- تشقق جلد الأنف و زيادة سمكه .
- كحة مستمرة .
- ضيق التنفس .
- و في الحالات المتفاقمة في المرض قد تصل إلى الالتهاب الرئوي .

2 – أعراض الجهاز الهضمي 

- الامتناع عن الطعام
- القئ
- الإسهال
- التهاب التجويف الفمي

3 – أعراض الجهاز التناسلي البولي

- التهابات في المجارى البولية

4 – أعراض الجهاز العصبي 

- تشنجات عصبية .
- نوبات صرع .
- شلل .
- نوبات هياج .
- الترنح .
- دوران الرأس و عدم الاتزان .
- زيادة إفراز اللعاب أثناء مضغ الطعام .

و في الحيوانات ذات ضعف المناعة وجدنا حدوث الوفاة تتراوح من أسبوعين إلى خمسة أسابيع من بداية ظهور المرض عليها .

** خطوات تشخيص فيروس ديستمبر الكلاب .

عقب ظهور البعض أو الكل من الأعراض (الامتناع عن الأكل , القئ , الإسهال ) خاصة للجراء غير المحصنة ضد الأمراض الفيروسية – نتوجه فورا إلى الطبيب البيطري المختص – و سرد ما تم مشاهدته من أعراض بدقة شديدة – ثم بعد ذلك يبدأ الطبيب البيطري بدوره للفحص الشامل على الحيوان المصاب .

في حالة وجود الشك من الإصابة بديستمبر – فيقوم بعمل تحليل سريع ضد الديستمبر – و قد يلجا في بعض الأحيان بعمل التحليل السريع للمرضين المتشابهين في الأعراض للجهاز الهضمي ( البارفو – الديستمبر ) و كما ذكرنا آنفا – فقد تظهر النتيجة خلال دقائق .

أو قد يرسل عينه إلى المعمل و ينتظر النتيجة التي لن تستغرق أكثر من يوم .

** العلاج المناسب لفيروس ديستمبر الكلاب .

كما هو متفق عليه علميا – فلا يوجد علاج متخصص ضد فيروس الديستمبر – و يكون العلاج على حسب الأعراض الموجودة

- لمنع الإصابة البكتيرية الثانوية : من الهام جدا كتابة المضادات الحيوية .
- للتغلب على الحرارة المرتفعة : إعطاء خافضات الحرارة .
- إعطاء أدوية منع التقيؤ : للحد من القئ .
- إعطاء مطهرات معوية : في حاله وجود إسهال .
- التنظيف اليومي للعين و الأنف و إعطاء قطرات المضادات الحيوية : للتغلب على إفرازات العين و الأنف .
- إعطاء موسعات الشعب لتحسين كفاءة التنفس : أثناء وجود ضيق بالتنفس .
- إعطاء الأدوية المهدئة مثل الفينوباربيتال : في وجود التشنجات العصبية .
- المحاليل التعويضية : لمد احتياجات الجسم بالتغذية و العناصر المعدنية .

** كيفية تطهير مكان الكلب المصاب 

- نهتم بالتطهير اليومي و لفترة لن تقل عن ثلاثة شهور حتى يتثنى لنا التأكد من خلو أماكن الإقامة من فيروس الديستمبر .
- تطهير أماكن الإقامة للكلاب باستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 1 : 1 و يعتبر الكلور من أقوى المطهرات.

** كيفية الوقاية من فيروس ديستمبر الكلاب .

1 - الالتزام بالتحصينات الدورية ضد الأمراض الفيروسية للجراء .
2 – التوجه فورا إلى الطبيب البيطري المختص فور ظهور أي علامات مرضية على الحيوان .
3 – النظافة اليومية و التطهير لاماكن إقامة الحيوان و يحدث بالخطوات التالية
- تنظيف مكان الإقامة للكلاب يوميا من أي فضلات .
- تنظيف كل الأواني الخاصة بالأكل و الشرب يوميا .
- عدم اختلاط الكلاب بكلاب أخرى مجهولة التحصينات .

** هل هناك فرصة انتقال فيروس الديستمبر للإنسان 

حتى الآن لم تسجل حالات إصابة إنسان بفيروس ديستمبر الكلاب.
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