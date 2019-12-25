د.هلالي عبد الرحمن يكتب: سُل الكلاب الفيروسي



يصيب فيروس الديستمبر الكلاب و بعض الحيوانات البرية مثل الراكون , الذئاب , الثعالب و الظربان .

و فيروس الديستمبر يكون مشابها لفيروس الحصبة المصيب للإنسان .. و تزداد فرصة الإصابة مع قلة مناعة الحيوان سواء كانت جراء غير محصنه أو مع الكلاب الكبيرة الهرمة.



كيفية انتشار ديستمبر الكلاب . **



ينتشر الفيروس من الحيوانات المصابة – و ينتقل من حيوان إلى آخر – سواء عبر الاتصال المباشر أو غير المباشر – فنجد انه قد ينتقل من الاتصال المباشر ( عقب احتكاك الحيوانات بعضها البعض ) ، من الاتصال غير المباشر ( الأواني و الأغطية للحيوانات المصابة و نقلها للعدوى من الحيوانات المريضة إلى الحيوانات السليمة )



** الأعراض المصاحبة للإصابة بديستمبر الكلاب .



يتميز مرض الديستمبر بوجود أربعة تقسيمات للأعراض المختلفة – سيتم تناول جميعها و لكن في البداية سنجد بعض الأعراض العامة المشتركة بينهم و هي :

- الحمى

- احمرار العينين

- خمول و إجهاد

- فقد الوزن

- نزول اللعاب من الفم

- التهاب اللثة و اللسان و سقف الحلق

- بعض الأنواع من فيروس الديستمبر يصاحبها تضخم في الوسائد السفلية للقدم .



1 – أعراض الجهاز التنفسي



- التهاب ملتحمة العين .

- إفرازات شفافة من العينين .

- إفرازات شفافة من الأنف .

- تشقق جلد الأنف و زيادة سمكه .

- كحة مستمرة .

- ضيق التنفس .

- و في الحالات المتفاقمة في المرض قد تصل إلى الالتهاب الرئوي .



2 – أعراض الجهاز الهضمي



- الامتناع عن الطعام

- القئ

- الإسهال

- التهاب التجويف الفمي



3 – أعراض الجهاز التناسلي البولي



- التهابات في المجارى البولية



4 – أعراض الجهاز العصبي



- تشنجات عصبية .

- نوبات صرع .

- شلل .

- نوبات هياج .

- الترنح .

- دوران الرأس و عدم الاتزان .

- زيادة إفراز اللعاب أثناء مضغ الطعام .



و في الحيوانات ذات ضعف المناعة وجدنا حدوث الوفاة تتراوح من أسبوعين إلى خمسة أسابيع من بداية ظهور المرض عليها .



** خطوات تشخيص فيروس ديستمبر الكلاب .



عقب ظهور البعض أو الكل من الأعراض (الامتناع عن الأكل , القئ , الإسهال ) خاصة للجراء غير المحصنة ضد الأمراض الفيروسية – نتوجه فورا إلى الطبيب البيطري المختص – و سرد ما تم مشاهدته من أعراض بدقة شديدة – ثم بعد ذلك يبدأ الطبيب البيطري بدوره للفحص الشامل على الحيوان المصاب .



في حالة وجود الشك من الإصابة بديستمبر – فيقوم بعمل تحليل سريع ضد الديستمبر – و قد يلجا في بعض الأحيان بعمل التحليل السريع للمرضين المتشابهين في الأعراض للجهاز الهضمي ( البارفو – الديستمبر ) و كما ذكرنا آنفا – فقد تظهر النتيجة خلال دقائق .



أو قد يرسل عينه إلى المعمل و ينتظر النتيجة التي لن تستغرق أكثر من يوم .



** العلاج المناسب لفيروس ديستمبر الكلاب .



كما هو متفق عليه علميا – فلا يوجد علاج متخصص ضد فيروس الديستمبر – و يكون العلاج على حسب الأعراض الموجودة



- لمنع الإصابة البكتيرية الثانوية : من الهام جدا كتابة المضادات الحيوية .

- للتغلب على الحرارة المرتفعة : إعطاء خافضات الحرارة .

- إعطاء أدوية منع التقيؤ : للحد من القئ .

- إعطاء مطهرات معوية : في حاله وجود إسهال .

- التنظيف اليومي للعين و الأنف و إعطاء قطرات المضادات الحيوية : للتغلب على إفرازات العين و الأنف .

- إعطاء موسعات الشعب لتحسين كفاءة التنفس : أثناء وجود ضيق بالتنفس .

- إعطاء الأدوية المهدئة مثل الفينوباربيتال : في وجود التشنجات العصبية .

- المحاليل التعويضية : لمد احتياجات الجسم بالتغذية و العناصر المعدنية .



** كيفية تطهير مكان الكلب المصاب



- نهتم بالتطهير اليومي و لفترة لن تقل عن ثلاثة شهور حتى يتثنى لنا التأكد من خلو أماكن الإقامة من فيروس الديستمبر .

- تطهير أماكن الإقامة للكلاب باستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 1 : 1 و يعتبر الكلور من أقوى المطهرات.



** كيفية الوقاية من فيروس ديستمبر الكلاب .



1 - الالتزام بالتحصينات الدورية ضد الأمراض الفيروسية للجراء .

2 – التوجه فورا إلى الطبيب البيطري المختص فور ظهور أي علامات مرضية على الحيوان .

3 – النظافة اليومية و التطهير لاماكن إقامة الحيوان و يحدث بالخطوات التالية

- تنظيف مكان الإقامة للكلاب يوميا من أي فضلات .

- تنظيف كل الأواني الخاصة بالأكل و الشرب يوميا .

- عدم اختلاط الكلاب بكلاب أخرى مجهولة التحصينات .



** هل هناك فرصة انتقال فيروس الديستمبر للإنسان



حتى الآن لم تسجل حالات إصابة إنسان بفيروس ديستمبر الكلاب.



سل الكلاب أو مرض ديستمبر الكلاب .. يعتبر ديستمبر الكلاب ثاني الأمراض الفيروسية الخطيرة – و في بعض الحالات لا يقل عن البارفو في الضراوة , أيضا يعد من الأمراض المعدية و الخطيرة وغير المعلوم نسبة الشفاء منه.