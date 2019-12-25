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توك شو

لا يبشر بـ انفراجة قريبة.. أبو الغيط: الوضع فى ليبيا يؤذى النفس | فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:08 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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محمد حليم قنديل
صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمور فى الدولة الليبية أصبحت خطرة ومعقدة للغاية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال مداخلة تليفزيونية على قناة "الغد" الفضائية، أن النزاع فى ليبيا والتدخل الإقليمي عقد الأمور أكثر على الأرض.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه ينظر بالتشاؤم لاوضاع ليبيا فى العام القادم نتيجة للحرب الأهلية.

وأشار أحمد أبو الغيط إلى، أن الوضع بصفة عامة فى ليبيا يؤذى النفس ولا يبشر بــ انفراجة قريبة.
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