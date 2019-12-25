ضرب ليبيا وتواجد تركي.. أحمد موسى يكشف سر زيارة أردوغان لـ تونس.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة اردوغان إلى تونس تستهدف تواجد تركيا على الأراضي التونسية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حركة مشروع تونس تحذر من استخدام تونس كمنصة لأي عمل استخباراتي وعسكري لصالح تركيا، وتدعو رئاسة الجمهورية التونسية إلى الشفافية التامة مع الشعب التونسي الشفافية حول أهداف زيارة أردوغان إلى تونس .



تابع الإعلامي أحمد موسى:" يبدو أن تركيا فشلت في تنفيذ تصريحاته على الأرض ولا يستطيع التعامل مع الأمر في ليبيا، وقرر الذهاب الى تونس للحديث مع الغنوشي والإخوان المسيطرين على البرلمان التونسي ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" زيارة اردوغان تسبب أزمة داخل تونس ومن الواضح ان أردوغان يريد ان يستخدم قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الوطني الليبي".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يرغب في استخدام الأراضي التونسية لنقل الأسلحة والعتاد إلى المليشيا الإرهابية في غرب ليبيا.