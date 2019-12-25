أحمد موسى: أردوغان يرغب في استخدام قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الليبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس تنتفض ضد زيارة أردوغان إليها، مضيفا:" فوجئنا بزيارة أردوغان السرية إلى تونس".



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوفد المرافق لأردوغان يضم رئيس المخابرات ووزيري الدفاع والخارجية ونحن على علم بهدف الزيارة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يبدو أن تركيا فشلت في تنفيذ تصريحاته على الأرض ولا يستطيع التعامل مع الأمر في ليبيا، وقرر الذهاب الى تونس للحديث مع الغنوشي والإخوان المسيطرين على البرلمان التونسي ".



وأكمل:" زيارة اردوغان تسبب أزمة داخل تونس ومن الواضح ان أردوغان يريد ان يستخدم قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الوطني الليبي".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يرغب في استخدام الأراضي التونسية لنقل الأسلحة والعتاد إلى المليشيات الإرهابية في غرب ليبيا ".

