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أحمد موسى: أردوغان يرغب في استخدام قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الليبي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:10 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس تنتفض ضد زيارة أردوغان إليها، مضيفا:" فوجئنا بزيارة أردوغان السرية إلى تونس".

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوفد المرافق لأردوغان يضم رئيس المخابرات ووزيري الدفاع والخارجية ونحن على علم بهدف الزيارة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يبدو أن تركيا فشلت في تنفيذ تصريحاته على الأرض ولا يستطيع التعامل مع الأمر في ليبيا، وقرر الذهاب الى تونس للحديث مع الغنوشي والإخوان المسيطرين على البرلمان التونسي ".

وأكمل:" زيارة اردوغان تسبب أزمة داخل تونس ومن الواضح ان أردوغان يريد ان يستخدم قواعد عسكرية تونسية لضرب الجيش الوطني الليبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يرغب في استخدام الأراضي التونسية لنقل الأسلحة والعتاد إلى المليشيات الإرهابية في غرب ليبيا ".
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