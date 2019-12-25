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منوعات

رعب في حديقة حيوان | نمر يهاجم طفلًا وهذا ما حدث له

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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محمد علي
موقف لا ينسى تعرض له طفل أثناء زيارته مع والديه لحديقة حيوان، كاد يقضي على الطفل وينهي حياته في الحال، في حديقة بمدينة دبلن، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي.

في مقطع الفيديو، يظهر الطفل "شون"، وهو يقوم بأخذ صورة تذكارية خلال جولته في حديقة الحيوان، مع الكائنات المختلفة، حتى أتى على مكان تواجد النمر والذي كان يتواجد خلف حاجز زجاجي.

وفي غفلة منه، اقترب النمر من الصبي بسرعة جنونية، وانقض على الصبي إلا أن الحاجز كان عائقا أمامه، فلم يتمكن من فعل شئ، إلا أن الرعب تولد لدى الطفل ولدى رواد المكان الذين شاهدوا ماحدث وبدأ الهرج، ومغادرتهم للمكان، وتدخل قوات الحراسة.

ونشر الأب المقطع على حسابه في "تويتر" مؤخرا، وقال معلقا عليه: "كان طفلي على قائمة الطعام في حديقة حيوانات دبلن".

وحصد الفيديو تفاعلا كبيرا، حيث أعاد نشره عشرات الآلاف من المغردين، إلى جانب آلاف الإعجابات.

وقبل أيام تعرض شاب سوداني للسقوط بين براثن نمر في إحدى حدائق الحيوان، وهو ما أدى إلى حالة من الوجوم بعد ما تعرض له الشاب من إصابات بالغة.

ويعد النمر من أشرس الحيوانات في فصيلته، وتفوق شراسته الأسد في كثير من الأحيان.
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