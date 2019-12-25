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أخبار العالم

إطلاق نار على المتظاهرين في شوارع إيران

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:41 م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على من خرجوا في مدينة أصفهان ، التي قالت قبلها إنها عثرت فيها على أسلحة أمريكية الصنع، في مسعى مستمر من النظام لقمع كل التظاهرات.

ومنذ اندلاع الحراك الشعبي الإيراني في منتصف شهر نوفمبر المنصرم، سقط مئات القتلى من المدنيين الإيرانيين برصاص قوات الأمن الإيرانية، حيث مارست الحكومة الإيرانية أقسى أشكال القمع لإنهاء الاحتجاجات التي اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود، والذي جاء بعد خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في الـ13 من نوفمبر، والذي أقر فيه بتدهور وضع بلاده الاقتصادي بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأمريكية.

ومن وقتها والحكومة الإيرانية تعلن حالة الاستنفار القصوى لقمع الاحتجاجات بأي وسيلة ممكنة، فقامت بقطع شبكات الانترنت والهاتف، واستخدمت قواتها الأسلحة النارية بشكل عشوائي على المتظاهرين خلال الاحتجاجات، كما أظهرت مئات مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر جنودًا يرتدون الزي الرسمي وزي الشرطة ويطلقون النار على المدنيين العزل.
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