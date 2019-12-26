تعرف على إيرادات فيلم ford vs ferrari

حقق الفيلم الأمريكي Ford v Ferrari إيرادات بلغت 193 مليون دولار امريكي حول العالم بعد طرحه 15 نوفمبر الماضي في السينما العالمية والأمريكية.



ويجسد مات ديمون خلال الفيلم شخصية سائق سيارة سباق الشهير Caroll Shelby ويشهد الفيلم الصراعات بين سيارات فورد وفراري خلال فترة الستينيات.





ويعرض 3,585 صالة عرض في الولايات المتحدة الامريكية وتصل مدة الفيلم لمدة ساعتين و32 دقيقة.



الفيلم من إخراج جيمس مانجولد وبطولة كريستيان بيل و‌مات ديمون.

