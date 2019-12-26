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توك شو

ألبرت شفيق: انطلاق برنامج «كل يوم» على ONE بشكل مختلف مع بداية 2020

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:05 ص
ألبرت شفيق
ألبرت شفيق
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توك شو
قرر ألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات ON إطلاق برنامج "كل يوم" بشكل جديد حيث يطل من خلاله المحامي خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة ONE، الذي تنطلق أولى حلقاته مع بداية العام الجديد.

وفي الفيديو الدعائي، يتبادل الإعلاميان تقديم فكرة البرنامج، حيث يبدأ خالد أبو بكر التقديم تليه بسمة، ويقولان "هو دا اللي أنا هقوله.. أنا مش هقول الكلام ده وهقول اللي أنا عاوزاه.. محتاجين كلنا نسمع بعض.. والأهم نفهم بعض.. كل يوم هنقول اللي أحنا عاوزينه.. كل يوم هنعرف إن الاختلاف مش ضعف.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأى الآخر.. دلوقتى فى مليون رأى ومليون رأي آخر.. بس كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم هنناقش أفكارك وآرائك.. كل يوم احترام للحرية".

ومن فكرة البرومو يتضح أن ألبرت شفيق بدأ بشكل مختلف وبحرية في الرأي أكثر مما كانت عليه.
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