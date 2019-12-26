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فن

في ذكرى رحيل فريد الأطرش.. قصة غرامه بالراقصة الجزائرية وسبب انفصالهما

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
فريد الاطرش - الراقصة
فريد الاطرش - الراقصة ليلى الجزائرية
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سعيد فراج
تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.

رغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج إلا أن المرأة كانت شيئاً أساسيا في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، والتي كان ثالثها الراقصة «ليلى الجزائرية»، التي جاءت بديلة للراقصة سامية جمال. 

في إحدى صالات الرقص بالعاصمة الفرنسية باريس، شاهد فريد الأطرش الراقصة ليلى الجزائرية، وأعجب برقصها وقدمها من خلال أحداث فيلمه "عايزة أتجوز".

وعلى الرغم من وقوع فريد الأطرش في حب ليلى الجزائرية، إلا أن هذه القصة لم تستمر طويلا بسبب ارتباطها بلاعب كرة مغربى، ولم يسفر التعاون الفني بينهما سوى عن 3 أفلام فقط. 
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