في ذكرى رحيل فريد الأطرش.. قصة غرامه بالراقصة الجزائرية وسبب انفصالهما

تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.





رغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج إلا أن المرأة كانت شيئاً أساسيا في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، والتي كان ثالثها الراقصة «ليلى الجزائرية»، التي جاءت بديلة للراقصة سامية جمال.





في إحدى صالات الرقص بالعاصمة الفرنسية باريس، شاهد فريد الأطرش الراقصة ليلى الجزائرية، وأعجب برقصها وقدمها من خلال أحداث فيلمه "عايزة أتجوز".



