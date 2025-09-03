النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال والد طفل لقيامه بقيادة سيارة "ربع نقل" والسير برعونة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة معرضاً حياته والآخرين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" والسير برعونة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب – سن 14) ومالكها عامل مقيم بالقاهرة، وبمواجهة الأخير أقر بعلمه بقيادة نجله للسيارة لتغيير أحد إطاراتها.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.