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أخبار البلد

اليوم.. القباج تفتتح معرض ديارنا 2019 للأسر المنتجة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:41 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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كتب محمد عبد المنعم
تفتتح اليوم الخميس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا 2019"، للأسر المنتجة ، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويشارك فى المعرض العديد من الأسر المنتجة من مختلف المحافظات بمنتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسى بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن معرض “ديارنا” حاليًا أصبح مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده فقد نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة فى تحقيق مبيعات قياسية وجذب آلاف الزوار من المصريين وحاليًا يتم الاعتماد على فكرة التوسع فى إقامة المعرض فى القاهرة والمحافظات، بعدما كان يقام مرة واحدة فى القاهرة، وأنه مع تحقيق معدلات نمو فى أعداد رواد المعرض خلال الأعوام الماضية وارتفاع قيمة المبيعات، الأمر الذي تطلب التوسع فى عدد المعارض والعارضين من الأسر المنتجة مع الحرص فى التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.
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