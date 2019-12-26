اليوم.. القباج تفتتح معرض ديارنا 2019 للأسر المنتجة

تفتتح اليوم الخميس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا 2019"، للأسر المنتجة ، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.





ويشارك فى المعرض العديد من الأسر المنتجة من مختلف المحافظات بمنتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسى بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.



