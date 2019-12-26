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أخبار العالم

مصرع وفقدان 22 شخصًا جراء إعصار فانفون في الفلبين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
إعصار فانفون في الفلبين
إعصار فانفون في الفلبين
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أ ش أ
لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما اعتبر 6 آخرون في عداد المفقودين، جراء الإعصار (فانفون) الذي ضرب المناطق الواقعة وسط الفلبين.

وذكرت قناة /فرنسا 24/ الإخبارية، اليوم الخميس، أن الإعصار تسبب في تدمير عدد من المنازل واقتلاع الأشجار فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المدن والبلدات، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص يقيمون في مراكز إيواء.

يشار إلى أن (فانفون) هو الإعصار رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.
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