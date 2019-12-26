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فن

بإطلالة ساحرة.. أروى جودة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت أروى جود بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أبيض بتوقيع مصممة الأزياء Temraza خطفت به أنظار متابعيها.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير، وجاءت أبرز التعليقات: استايلك يجنن، جميل الفستان، زى القمر.

تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في الفيلم السينمائي "يوم 13"، الذي يخوض بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود.

فيلم "يوم 13" يشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، ونسرين أمين، وأحمد زاهر، ومحمد شاهين، وفيدرا، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وتدور أحداثه فى إطار الرعب والغموض والتشويق.
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