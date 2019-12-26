سيرين عبد النور تغرق داخل سيارتها بسبب العاصفة في لبنان | تفاصيل

تعرضت الفنانة سيرين عبدالنور، مساء أمس الخميس، للغرق داخل سيارتها بسبب عاصفة تسمى بـ "لولو" والتى ضربت لبنان، ولكنها في حالة صحية جيدة.



وعلقت سيرين، على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة :" وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي #لبنان_يغرق".



كما أضافت :" ولولو اسمها ؟؟؟ كان لازم يسموها طبوش ما ضل حدًا فينا ما طبّش هو سيارتو".



يذكر أن أبرز أعمال الفنانة سيرين عبد النور، فيلم "رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" والذي شاركت فيه بدور البطولة النسائية أمام الفنان محمد هنيدي.