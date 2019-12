حصاد 2019| أبرز ما قدمته أبل الأمريكية طوال العام.. فيديو

تتبقى أيام معدودة على انتهاء العام 2019، والذى شهد على العديد من المنتجات التى قدمتها أبل الأمريكية العملاقة، من هواتف وأنظمة تشغيل جديدة، وحتى ساعتها التى تحسن من صحة المرأة.وبحسب موقع macworld التقنى، نستعرض أبرز ما قدمته أبل الأمريكية من منتجات كانت هى الأبرز فى مسيرتها لهذا العام فى القائمة التالية.1- iOS 13 أطلقت شركة "أبل" الأمريكية اليوم نظام "iOS 13" لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، حسبما أعلنت منذ فترة فى حدثها الأبرز لهذا العام بمقرها فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو أسرع بمعدل ضعف سرعة أداء ios 12، ويعمل على هواتف "أبل" بداية من "آيفون 6s" حتى آخر إصدار، كما يعمل على أجهزة "آيباد" بداية من "آيباد برو 9.12" حتى آخر إصدار.1- خاصية الـ Dark mood أو الوضع الليلى، التى تتيح اللون الأسود كبديل عن الأبيض فى واجهة استخدام الهاتف.2 - تقليل مساحة تحديثات التطبيقات بنسبة 30% بدلًا من المساحات الضخمة المعتادة، كما أن تحديثات النظام نفسه ستكون أقل مساحة بنسبة 60%.3- زيادة سرعة فتح التطبيقات بمعدل الضعف، كما أنه أصبح بالإمكان تحمل أي تطبيق مهما كان حجمه من باقة الإنترنت، بعدما كان مقتصرًا على الواى فاى فقط.4- إضافة خاصية memojies لكل إصدارات الآيفون المجهزة للتحديث الجديد، وليس اقتصارها على فئة الـ X فقط.5- تغيير زاوية الإضاءة فى ميزة العزل ( portrait ) الخاصة بالصور، بالإضافة لحذف الصور المتكررة لتوفير مساحة هاتفك، بالإضافة للبحث بين الصور بالتواريخ بصورة أكثر دقة.6- إمكانية رد siri بدلًا منك وأنت مشغول بإخباره ذلك.7- السحب للكتابة أو swipe to type، وهى ميزة جديدة من شأنها جعل الكتابة أسرع وأسهل.8- زيادة سرعة استجابة خاصية التعرف على الوجه أو Face ID بنسبة 30%.9- مشاركة ما تسمعه من أغانٍ على سماعة air pods مع نفس السماعة لصديقك، بمجرد تلامس الهاتفين الخاصين بكما، كما تعمل سماعتان air pods على آيفون واحد.10- الدخول إلى شبكة الواي فاي من الـ control center بدلًا من الذهاب للإعدادات.2- AirPods Pro جاءت AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.وتعتمد سماعة AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة لتوفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.وبالنسبة للتحكم فى مستوى الصوت يتم ذلك عن طريق آيفون أو آيباد أو من خلال ساعة Apple Watch، وذلك عبر الضغط على أيقونة AirPlay وقت تشغيل الموسيقى.وتدعم AirPods Pro الشحن اللاسلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللاسلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.وبدأت سماعة AirPods Pro تتوافر فى الأسواق بدءًا من 30 أكتوبر 2019، بسعر 249 دولارا أمريكيا باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ويمكنك وضع نقش معين عليها اذا قمت بالشراء عبر المتجر الإلكترونى.ولكن لن تدعم كل هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 13.2، وأجهزة آيباد العاملة بنظام iPadOS 13.2، والساعة التى تعمل بنظام watchOS 6.1.3- apple watch 5 كشفت أبل عن ساعتها الجديدة apple watch 5 الجيل الخامس، التى تعمل بواجهة ios watch 6، بالإضافة لميزة إرسال إشعارات للجسد فى حالة قراءة أى خطر قد يصيب القلب.وأيضًا ميزة Always on display، أى أن الساعة ستمكنك من معرفة الوقت باستمرار، مع إضافة خاصية جديده تحافظ على البطارية، وكفاءة الساعة نفسها، حيث تبقى طوال اليوم، ومعها بوصلة مدموجة بها.تحتوي apple watch 5 على ميزات جديدة تساهم فى إنقاذ حياة الكثيرين، حيث تحتوى على 3 خواص بميزة الـ Health المزودة بها، منها قراءة دقيقة لقياس ضغط الدم بالجسم، وتهتم الساعة الجديدة بصحة المرأة، منها متابعة التطورات التى تحدث على الجسد من الصحة العامة، ومنها الدورة الشهرية.وتأتى ساعة أبل الجديدة بنفس ألوان الألومنيوم السابقة، ولكن هذه المرة الألومنيوم المعاد تصنيعه صديق للبيئة بنسبة ١٠٠٪.4- - iPhone 11 Pro جاء iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار أبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68، أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.زودت "أبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت.ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide وultra wide وzooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "أبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.يذكر أن لوجو أبل الشهير تم نقله من أعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.5- iPhone 11 Pro Max جاء iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار أبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.زودت "أبل" iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت.ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide وultra wide وzooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.ويعمل iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "أبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم أبل apple pencil.ويحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات.يذكر أن لوجو أبل الشهير تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.6- iPhone 11 يأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و256 و512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.ويتميز هاتف iphone 11 بميزة الذكاء الاصطناعى، ولعشاق التصوير سيجدون 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.ويعمل iphone 11 بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "أبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.لا يدعم iphone 11 قلم أبل apple pencil، ولا خاصية 3D Touch، ولكنه مقاوم للماء، ومزود ببطارية سعة 3110 ميللي أمبير، كما يمكنك الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والسيلفر والأخضر والأبيض.